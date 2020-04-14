大陸住房和城鄉建設部網站13日消息指出，大陸住建部發布《關於提升房屋網簽備案服務效能的意見》要求，推進大陸全國一張網建設，落實城市主體責任。專家指出，從短期來看，此舉對未來大陸全國房地產市場交易和監管有積極作用，有利於提高銷售效率，降低疫情影響。

《中國證券報》報導，《意見》要求，建立健全房地產數據。市、縣住房和城鄉建設部門應按規定建立健全覆蓋所轄行政區域的各類新建商品房和存量房的樓盤表，樓盤表應包含房屋坐落、房屋編碼等房屋基礎數據。

中國社會科學院財經戰略研究院住房大數據項目組組長鄒琳華表示，該政策核心就在於全面採集房地產資訊，這是房市的基礎大數據，如果全面建成，對加強市場監管、簡化交易手續及避免各類交易欺詐現象都將發揮重要作用。

在提供自動核驗服務方面，《意見》指出，透過訊息共享等方式自動核驗交易主體的身份等資訊，逐步實現當事人僅憑身份證件即可完成交易主體核驗。

鄒琳華指出，從長遠來看，充分利用大數據和資訊技術，既有利於加強宏觀市場監測，也有利於更好保護購房者權益。

優化網簽備案服務方面，《意見》明確，推進「互聯網＋網簽」，積極推行「互聯網大廳」模式，鼓勵使用房屋交易電子合約，利用大數據等技術，加快移動服務端建設，實現房屋網簽備案掌上辦理、不見面辦理；推行房屋交易合約網路簽約即時備案，當事人完成簽約後，透過相關技術手段實現即時備案，生成備案編碼，在樓盤表中自動更新房屋交易狀況資訊。

(旺報 )