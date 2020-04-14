前棒球國手潘俊豪引退後，轉當直播主，直呼上直播台的壓力跟上球場完全不同。（柯宗緯攝）

前棒球國手潘俊豪曾在球場風光一時，無奈因手傷引退。（潘俊豪提供）

前棒球國手潘俊豪曾獲得MLB旅美投手訓練營MVP，從旅美投手陳偉殷手中，接下獎項。（潘俊豪提供）

中華職棒獨步全球4月12日開打，臉書直播平台「蘭庭國際」直播主「豪豪」，穿上中華隊球衣，猶如鄰家大男孩，賣力與觀眾互動「進來的朋友，趕快分享一下」，一邊送簽名球，一邊聊著棒球經，其實很多人不曉得，眼前的這位直播主，竟然曾是棒球國手，只是因傷引退，但人生的下半場正要開打。

來自高雄的「豪豪」潘俊豪，在學生時期就曾多次入選國家代表隊，為國爭光，2013、2014連續兩年，獲得MLB旅美投手訓練營MVP，從旅美投手陳偉殷手中，接下獎項，並在國家代表隊隨隊獲得銀牌。

「豪豪」的好表現受到球探矚目，獲得小聯盟海盜隊邀請，赴美MLB訓練營聯盟，擔任先發投手，並入選過MLB夏季聯盟台灣之星，但潘俊豪在運動場上風光一時，卻因手肘受傷，不得不從球場退休。

卸下國手光環後的他，某天看到蘭庭國際老闆「莊總」莊三瘋開直播，被莊總分享的人生經歷吸引，認為自己也能在直播平台，找到一個新的舞台，於是決定轉換跑道，加入蘭庭國際，後來莊總認為潘俊豪外型不錯，個性又活潑開朗，鼓勵他擔任直播主，沒想到考驗這時才真正開始。

「一開始的心情真的很難調整，跟在球場投打對決的壓力完全不一樣。」，他透露，第一次開播時，面對鏡頭舉足無措，緊張到當場結巴，得用力吐字，才能勉強說出話來，完全無法掌握現場氣氛，更別說同步看觀眾留言、互動。

他的直播處女秀，雖然是以「慘敗」二字收場，但身為運動員出身的他，具有運動員強大的心理素質，加上老闆「莊總」每天下播後，都會和潘俊豪一起討論，研究如何改進。

經過半年的歷練，如今的潘俊豪，不僅能在鏡頭前侃侃而談，也培養出一批固定的死忠粉絲。從球場上的投打對決，搖身一變，成為在鏡頭前獨當一面的直播主，潘俊豪的人生下半場「showtime」，現在正要開始。

(中時 )