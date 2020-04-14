安克生醫（4188）國際臨床合作添喜訊。安克生宣布，旗下研發上市的呼吸中止症超音波診斷系統「安克呼止偵」，與全球三大睡眠醫學中心之一的美國史丹佛睡眠中心完成簽約，雙方將進行為期2年的國際臨床合作案，擴大產品應用，創造更大市場價值。

安克生總經理李伊俐表示，強化全球推廣，去年10月赴美拜訪史丹佛睡眠中心，同年底通過IRB申請，今年1月再次赴美完成教育訓練；日前更傳來捷報，雙方正式完成合約簽署，展開為期2年、收案逾200人的國際臨床合作案。此次雙方合作案會以西方人種為主要收案對象，進行更多型態的睡眠呼吸中止症檢測，證明在不同人種的組織構造下，均具有準確的檢測結果。

「安克呼止偵」已於2019年底獲得台灣、美國、歐盟上市許可，為累積臨床使用經驗與擴大產品應用，持續與國際歐美的醫療專科醫師和教授，進行上市後的臨床研究合作。

安克生醫指出，全球約4.25億名成年人患有阻塞型睡眠呼吸中止症(OSA)，當中超過8成的患者，未能被有效診斷出來；「安克呼止偵」可於不須過夜、清醒狀態下10分鐘完成呼吸中止症檢測，且透過標準化定位掃描，能避免超音波操作人為的不一致性，並達成呼吸道的結構面超音波檢測。

此外，現行的阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，手術前的檢查多採侵入性「DISE(藥物誘導睡眠內視鏡)」，具一定程度風險性；「安克呼止偵」的伴隨式診斷，為非侵入性、直接從體外觀察上呼吸道，包括術前評估，以及手術後的效果觀察。盼透過此次合作案，加速推廣全球。

(工商 )