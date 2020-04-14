中視、三立《綜藝玩很大》4日起推出接連3週的「KID回歸特別企劃」，收視開出紅盤。其中11日播出，4歲以上平均收視2.74，觸及人數有102萬，居無線四台同時段之冠，25到49歲分眾收視則刷新節目以來開播紀錄達4.12，稱霸各頻道所有時段節目之冠。得知收視開紅盤，KID也開心放話，「只要觀眾喜歡，紅隊敢發的任務，我都願意接受挑戰。」

KID退伍之後，製作單位展現「誠意」，精心規劃特別任務，要讓KID華麗回歸，歷經徒步、拉板車、騎單車、飆摩托車等方式，從南投步步北上，途中累到精疲力盡，他們卻沒有放棄，這份用生命在主持節目的心，果然也激出忠實觀眾，用收視率來支持《綜藝玩很大》，應驗KID在節目中所說，「綜藝之神在眷顧我們，我們的節目一直在上坡。」而陪他一路從南投往北的搭檔小鬼，也提及這是他們倆印象最深刻的一集。是否要再挑戰高難度任務，KID雖表示願意接受挑戰，也趕緊補充，「但也不用再來一路向北2.0，或一路往南這種特別的企劃。」

首度回歸就與吳宗憲、小鬼一起為節目刷新收視紀錄，KID語露感性，「沉澱一年的時間，這些累積的能量被看見真的開心。」對於憲哥和小鬼，他最想對2人說，「憲哥我回來了，又可以繼續陪你吃飯聊天。小鬼辛苦了，我重新加入戰隊，陪你一起。」而「一路向北-重返玩很大之路」終局之戰將在本週六(4/18)晚間10點中視播出，隔日(4/19)晚間8點在三立都會台也能收看。

KID放話願意再接受挑戰。（圖／中視提供）

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(中時電子報)