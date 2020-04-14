改編自同名網漫的輕鬆喜劇《快過來》，由偶像男星金明洙和清新女星辛睿恩攜手主演，劇中金明洙和貓咪白兒幾乎是「王不見王」的狀態，只有在等待拍攝的時間才有機會碰到，本身就是貓奴的金明洙，家中養了一隻叫「星兒」的貓，談起跟洪潮與星兒的相處，直呼：「兩隻貓個性太不一樣了」星兒黏人、開朗，但洪潮（白兒飾）只認得零食，若兩隻貓遇到了，金明洙猜測星兒一定會想「牠怎麼這樣子」、「難道不想被人類疼愛嗎」。

但最常與白兒對戲的辛睿恩則認為白兒也很開朗、愛撒嬌，不過她也提到和貓演戲真的很辛苦，剛覺得與貓咪親近一點，下一秒可能又感到疏遠，讓辛睿恩莫可奈何地說：「這也是貓特有的魅力之一啊。」無意間展現出劇中「貓奴」的特質。

養貓多年的金明洙透過眼神就可以知曉主子想說什麼，例如「沒飯吃了」、「打掃一下廁所吧」及「我現在想被你摸一下」，通常他推測都會是對的，對此有養狗的辛睿恩也表示認同，可以透過寵物的外在表現體會到牠們在表達什麼。《快過來》中，金明洙分別以人類和貓咪的型態陪伴在辛睿恩身邊，同住一個屋簷下年輕男女漸生情愫，金明洙的真實身分何時會遭女主角發現，人和貓之間的感情發展耐人尋味，甜蜜又浪漫的愛情故事，每週四五在愛奇藝台灣站獨家播出。

金明洙只要透過眼神就能知道愛貓「星兒」想說什麼。（圖／翻攝金明洙IG）

而另一部療癒愛情劇《天氣好的話，我會去找你》劇情進入高潮，男女主角徐康俊、朴敏英「熱戀ing」，反觀李宰旭飾演的熱情公務員李章宇情路特別坎坷，高中時期校園風雲人物「TOP 3」之一的他，對吃相很福氣的池恩實（楊惠智飾）一見鍾情，鼓起勇氣捧著鮮花告白，沒想到遭對方拒絕，僅因前一刻女生才接受學長「白經」的感情，時隔多年恩實也坦承：「我當時就是喜歡壞壞的男生」、「如果沒跟學長交往，也不會選擇你，因為你不是我的菜。」直白的回應讓李宰旭只能喃喃自語：「白經學長的確蠻壞的。」劇中巧妙融入前作《無意間發現的一天》的角色，形成「白經」打敗「李章宇」的有趣局面，十分有趣。《天氣好的話，我會去找你》即將於下周迎接精彩大結局。

李宰旭在新戲中暗戀的女同學被白經（左）學長搶走，形成自己打自己的有趣局面。（圖／愛奇藝台灣站提供）

影片：點我。

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(中時電子報)