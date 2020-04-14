集中檢疫所不是住免錢 只優惠外勞 15:062020/04/14 中時 陳志祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 集中檢疫所不是住免錢，只有優惠外勞。圖為桃機第二航廈，一群返台旅客正在排隊查驗健康聲明書，並領取居家檢疫通知書。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對國外返國者必須進行檢疫時，如果有人因為經濟因素考量，集中檢疫所是否可以提供免費，中央流行疫情指揮中心認為，集中檢疫所提供住宿的不時之需，但是入住費用照算！ 指揮官陳時中表示，從國外入境台灣需要檢疫者，如果有特別經濟因素，我們有一些急難救助的方式，不過，集中檢疫所若是因地域安排困難時，集中檢疫所可備不時之需。 不過，集中檢疫所不是免費住宿，陳時中表示，非本國籍人士1天住宿4500元，本國籍3000元1天、特別提供外勞朋友1天1500元的收費。 (中時 ) #檢疫 #本國籍 #免費 #指揮 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 取消五一連假？蘇貞昌：疫情若加遽，不一定哪天就宣布 11:552020/04/10 政治 口罩外交之後 台灣專利行動檢疫亭也有多國洽詢 16:342020/04/10 生活 只要出示「沒確診證明」就可入境泰國？疫情指揮中心：無此事 16:422020/04/10 社會 有男女陪侍酒店 都須停業 04:102020/04/11 生活新聞 居家檢疫二度違規 里長氣炸帶官員稽查 13:162020/04/11 社會 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 酒店小姐如要勞動部紓困 還有這些門檻 15:192020/04/12 生活 大江基因檢疫自動化 檢疫快速又精確 14:132020/04/13 財經 後備指揮部嘉義後備旅上校副旅長 休假猝死住處 14:542020/04/14 社會 生活熱門新聞 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 華航改名有啥好處？招牌價值嚇死人 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 口罩預購第5波明天開跑！ 這些民眾可以買 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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