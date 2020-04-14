針對國外返國者必須進行檢疫時，如果有人因為經濟因素考量，集中檢疫所是否可以提供免費，中央流行疫情指揮中心認為，集中檢疫所提供住宿的不時之需，但是入住費用照算！

指揮官陳時中表示，從國外入境台灣需要檢疫者，如果有特別經濟因素，我們有一些急難救助的方式，不過，集中檢疫所若是因地域安排困難時，集中檢疫所可備不時之需。

不過，集中檢疫所不是免費住宿，陳時中表示，非本國籍人士1天住宿4500元，本國籍3000元1天、特別提供外勞朋友1天1500元的收費。

(中時 )