麗清(3346)今天召開線上法說會，由於大陸廠復工率達到95％，且檢視手上未來三個月訂單與去年同期相比都有成長情形，預期3月營收已經是谷底，第2季營收可望優於今年第1季及去年同期。

麗清第1季合併營收為6.59億元，年減33.05％。主要因過年及疫情影響，2月中下旬陸續復工後，2月出貨狀況加上大陸車市銷售量不佳，反映到3月營收上。

麗清目前上海廠與東莞廠復工率都到95％以上，武漢占產能規模不到1％，影響程度不大。另外，3月經銷商恢復正常營業，開始整體消化庫存，絕對庫存水平略有下降，配合供應鏈也陸續復工，疫情影響逐步淡化，以在手未來三個月訂單來看，都是成長情況。

麗清認為，大陸車市連續兩年下滑，可說已經見底，這次疫情爆發，民眾減少搭乘大眾運輸工具，為車市帶來需求，而且官方優惠補貼政策出檯，提高汽車銷售力道，第2季營運成長可期。

因應美中貿易戰，加上政府鼓勵台商回台措施，去年12月麗清回台至桃園觀音設廠，供應華域視覺北美客戶需求，預計3月到5月機器設備安裝調教，5月完工進行小批量試產，明年5月大批量投產，未來擴充後產能規劃一年9億元13億元，採取全自動化、高速、智能生產，計畫四班制24HR不停工。由於租用3000坪土地，僅使用1200坪，若有新的訂單，將再考慮擴充新的產線，估計台灣營收未來可占整個汽車市業部營收約15％。

(時報資訊)