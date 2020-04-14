媽祖的誕辰明天登場，參拜人潮成防疫隱憂！基隆忠二路崁仔頂魚市附近的慶安宮，供奉著的「基隆媽」為當地人心中的信仰燈塔，基隆市政府今已嚴格限制各廟宇都要設置人流總量的控管，並且內殿人數不能過百。對此，慶安宮指出，進廟動線都規畫好了，希望信眾可以配合。

慶安宮至今已建廟超過200年，並列基隆三大百年宮廟，但因應新冠肺炎疫情，慶安宮大小活動目前皆已取消，基隆市長林右昌於14日上午赴慶安宮了解該廟人流管制動線的安排，並要求各廟宇一定要遵照規定來管理。他說，明天就是媽祖誕辰，預計仍會有不少信眾前來廟裡參拜，請民眾不管在廟內、外，都要保持1.5公尺的社交距離，防疫視同作戰，有民眾的配合及支持，才會成功。

這間基隆最悠久的媽祖廟，是全台唯一供奉湄洲媽、泉州媽、漳州媽的宮廟，慶安宮總幹事張如松指出，每年的7月中元祭與3月媽祖生日是年度兩大盛事，廟方原定要與信眾一同到中部和南部邀請各地神明來到慶安宮作客，但為配合中央防疫政策，而決議取消。

張如松指出，每年遶境時間都在媽祖誕辰這一天下午，平時參與信眾都是本地人，鮮少有外來參拜人士，每年基本上會有高達三千名的信眾參與，今年繞境活動取消，也是為了信眾的安危，他相信神明是可以理解的，他也強調，雖然繞境活動取消，但是信眾要來參拜，慶安宮仍然歡迎，主委童永則表示，廟方已在廟埕設好供桌，地上也都貼有貼紙，並在出入口拿計數器算人次，超過百人就暫停開放進入，僅供信眾在廟埕處參拜。

(中時 )