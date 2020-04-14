NBA到處是大個子球員，他們跟父母親的身高差距其實早讓球迷習以為常。網誌作家Charles Nuamah近日列出了幾位讓他印象深刻的高個球員，就是讓父母稍微嚇一跳的那種高度。

林書豪就是一例，他父母都不到170公分，豪哥15歲時身高160公分，經常埋怨老爸把矮個子基因遺傳給他。沒想到豪哥最後長到190公分，還進了NBA。事實上他外婆的家族是比較高的，這可能是豪哥與弟弟最後能長高的原因。

籃球之神麥可喬丹的父親175公分，母親165公分，他高中時180公分曾被校隊刷掉，還好他很快長到193公分。喬丹的家族近親裡只有他長到這麼高，他成年身高大約195公分，其實不到帳面上的198公分。就如柯瑞所說：「我們身高是穿鞋子量的，沒人會赤腳打球吧。」

此外還有傳奇中鋒張伯倫，他母親175公分，父親比母親還要矮，但他卻成為216公分的怪物。張伯倫一樣是有母系的基因加持，他外祖父是身高213公分的巨漢，張伯倫高中時就長到210公分。

高個子球員很多有高個子母親，姚明的媽媽身高190公分，俠客歐尼爾媽媽身高188公分，賈霸媽也有183公分。詹姆斯的媽媽身高大約165公分，父親據說叫做Anthony McClelland，實際身高不明，但詹姆斯高中一年級就長到190公分。

(中時電子報)