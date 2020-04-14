受到新冠肺炎影響，「文藝天后」劉若英（奶茶）2020年「飛行日」巡迴演唱會全數延期，日前她邀請頂尖音樂人合作，詮釋HUSH重新改編歌詞的〈我要你好好的〉，錄製演唱〈粉絲〉的影片，為辛苦的醫護人員加油打氣。她希望持續用歌聲陪伴大家，今宣布將在4月17日晚上19:30舉辦「劉若英陪你線上演唱會」

「2020 劉若英陪你 線上演唱會」成形的動念單純，奶茶因為喜愛唱歌，曾多次自拍自錄歌唱視頻，藉由社群與樂迷相互打氣，然而隨著時間積累，想要分享的心情故事也更多了，希望和樂迷分享更多歌曲、串起更多故事、表達心中更多的感受，她索性找來演唱會音樂總監陳建騏，與所有樂手合音老師，加上硬體工作人員，預備錄製多首歌曲給觀眾朋友，並透過現在最時興的直播功能，第一時間放送給大家。

特別的是，奶茶這次表演選在具有情懷的舊戲院中舉行，呼應了她音樂人與電影人的雙重身份，她的初登台演唱便是在台北的一座戲院，此時此刻回到戲院唱，更有一種初心與起點的感覺。這是奶茶少有的直播演出，其實事實上提到直播，奶茶2003年便與電信合作過「原來你也在這裡」演唱會直播，可謂演唱會直播先驅。

奶茶這次也特別設計了提早半小時開始直播，讓觀眾可以一窺她上台前的30分鐘，整個後台工作人員的籌備過程與緊張狀態，藉此向幕後人員致敬，也讓觀眾將彷彿身歷其境參與其中，並感受到一場音樂會成形的全面性，增添陪伴溫度。「劉若英陪你線上演唱會」，將在相信音樂YouTube、Facebook、LINE MUSIC、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌、快手、微博音樂、一直播、Joox同步直播。

(中時 )