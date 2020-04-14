新冠肺炎疫情升溫，台中市府為確保1999市民專線從農曆年節後，每天湧進大量與疫情相關的詢問電話，從那裡買得到口罩、活動取消或延期資訊、居家檢疫措施及居家檢疫替代所如何申請等，累計至今湧進超過4300通疫情相關來電，為防疫14日起也開設「第二話務中心」，實施話務人員分區兩地上班，降低群聚感染風險，持續提供市民完善的諮詢服務管道。

研考會主委吳皇昇說，台中1999市民專線24小時全年無休，扮演民眾與機關的溝通橋梁，處理市政諮詢、公車查詢、陳情檢舉、派工通報等業務，一天服務話務量逾2000通。

今年受疫情影響，農曆年節後每天湧進大量與疫情相關的詢問電話，那裡買得到口罩、活動取消或延期資訊、居家檢疫措施及居家檢疫替代所如何申請等，累計至今超過4300通疫情相關來電，話務人員在第一時間盡力協助民眾獲得正確資訊，避免造成恐慌。

吳皇昇強調，在艱難的防疫時期，市府與時間賽跑，積極準備各項業務，尤其1999是民眾與政府第一線溝通橋梁，為避免若有同仁染疫或遭隔離，造成話務中心業務停擺，市府超前部署第二值機場所，今日起啟動兩地上班機制，話務人員分流分區在不同場域值機辦公，降低群聚感染風險。

吳皇昇指出，分隔兩地值機將拉開座位間隔距離，減少近身接觸機會，要求話務人員一律戴口罩上班，現場並備有酒精及乾洗手，做好自身健康管理，才能繼續服務市民。台中1999配合中央疾管署發布的防疫政令，積極與市府衛生、民政等相關單位合作，密切掌握各項防疫最新訊息，全力協助市民抗疫。

(中時 )