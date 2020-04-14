新冠肺炎疫情持續延燒，台灣成功口罩增產每日可以產出1,300萬片，在滿足國內民眾需求時，也將口罩捐給有需求的國家，不過因為運送的華航班機上有著「China」字樣，讓外界批評可能會讓外國是中國的航空公司，因此有人開始進行「華航正名」的連署。

對此行政院長蘇貞昌表示，本次新冠肺炎疫情許多國家都對台灣表達感謝，不過華航的改名問題比較複雜，牽涉到航權及其他必須長遠規劃的問題，不過讓自己國家的航空公司標是台灣，確實是該努力的事情。但有人表示，其實只是把機身上的「China」字樣換掉，並沒有什麼幫助。

粉絲專頁「方遠北杯講看麥」PO文表示，「整個輿論都死盯著華航身上的“China”，其實是被政客有意地轉移焦點。」因為對於國際民航組織（ICAO）來說，看的都是「航空器註冊編號」也就是大家所稱的機身編號，來判斷飛機的國籍。

而目前中華民國航空器註冊編號首碼跟中國大陸航空公司一樣都是「B」，不同的地方在於，中國大陸的編號在B之後為4碼、台灣則是5碼、港澳地區則是3碼，所以若不能把B改掉，並不能改變各國對飛機國籍的看法。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)