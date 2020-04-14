勞動部宣布將補助3萬元給攤商、營造業工人、藝文工作者等自營業者。綠委何志偉今天詢問勞工何時拿到錢，行政院長蘇貞昌今天表示，行政作業先行，等追加預算一通過，馬上發放，勞動部長許銘春補充，勞工可向職業工會申請，造冊後送到勞動部，等預算通過後就能撥到勞工帳戶。

民進黨立委何志偉上午關注受疫情影響的民眾紓困情形，詢問勞工何時能看到錢匯入帳戶，勞動部長許銘春說，要等預算通過後，盡速讓勞工拿到這筆錢，目前委由職業工會統計，勞工可向工會申請，職業工會造冊後送交勞動部，勞動部彙整後再撥錢到勞工帳戶。

行政院長蘇貞昌指出，行政院日前通過特別預算已陸續發放津貼，目前請立法院盡速通過紓困修正案與追加預算，行政作業先行，等追加預算一通過後，馬上就發。

何志偉也關心政府發放振興抵用券的條件為何，蘇貞昌說，政府要求民眾保持社交距離，減少出門，避免到群眾擁擠的場合，這跟發放抵用券刺激內需，擴大消費，兩者相互矛盾，目前要等疫情緩和，才能端出來。

蘇貞昌指出，現在戰戰兢兢，看起來守住第一波，歐美回台第二波看起來疫情趨緩，但不敢大意仍緊盯疫情，先前衛福部長陳時中說關鍵是周日，但他們覺得還是要再觀察一個星期，等疫情一緩和，恨不得趕快刺激消費。

(中時 )