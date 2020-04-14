65歲盧姓台商，3月初入境松山機場後不願意居家檢疫，竟跑到高雄小港機場闖關被攔下，他被送往隔離所途中，不但在防疫計程車上大鬧外，又與警方發生衝突，遭台北市衛生局重罰100萬元，行政執行署台北分署14日已收到盧男的裁罰案，立即通知移民署限制他出境、並查封他名下位於台南市關廟區9筆土地，若盧男拒不繳納，近日囑託台南分署拍賣。

台北分署表示，本案是台北分署首起百萬裁罰案，將進一步清查他名下財產。此外，留學生陳冊違反居家檢疫規定，四處趴趴走，還失聯79個小時，最後警方在北市南陽街附近的網咖找到他，遭台北市衛生局裁罰100萬元，衛生局預計近日也將本案移送行政執行署台北分署強制執行。

盧男除被重罰100萬元，他也因大鬧防疫計程車，持隨身的木扇，穿越車上透明隔簾，靠近戴姓駕駛外，並持木扇揮擊員警，日前已被高雄地檢署依妨害公務、強制、恐嚇及毀損等罪嫌起訴。

65歲的盧姓台商，3月9日從廈門搭機返台，從松山機場入境後，竟違反居家檢疫規定，竟連闖台中和高雄兩地的機場試圖闖關，結果在高雄小港機場被攔下，要被送到往集中檢疫所，他竟持木扇破壞計程車的透明隔簾，員警趕來處理時，他還大吵大鬧，一連串脫序行為，不但遭重罰100萬元，還遭檢察官起訴。

(中時 )