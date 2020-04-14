竹南照南國小新建校舍啟用典禮。〔謝明俊攝〕

竹南照南國小新建校舍啟用典禮，縣長徐耀昌、立委陳超明等人出席。〔謝明俊攝

竹南照南國小西北側校舍使用40年後，房舍老舊安全出現疑慮，經苗栗縣長徐耀昌及陳超明立委全力向中央爭取1億3千多萬元進行重建，14日上午正式啟用。縣府並另向教育部申請經費用於34校51棟校舍補強，以及8校舊校舍拆除重建，提供給苗栗學子更優良的學習環境。

照南國小是有相當歷史的竹南在地小學，立委陳超明也是校友，對於母校相關建設需要，陳超明都非常關心，因此，在得知母校西北側舊校舍，已用了40年，出現了梁柱出現裂縫，鋼筋外露等問題，必須重新改建下，與縣長徐耀昌合力向教育申請經費1億3千萬元，將舊校舍全部打掉重建。

新校舍是地下1層、地上3層的建築，每層樓有8間教室，以及4間廁所，工程委由陳賢秋建築師設計規畫及監造，設計理念以「共生有機體」為建築意象，以大面積的窗戶提供優良的採光及通風，給予學生最佳學習環境。

新校舍最大特色，就是外牆彩色梁柱裝飾，讓整個校舍增添更多動感活力，許多家長看見新校舍，都禁不住讚好。

14日上午，徐耀昌、陳超明與新任教育處長邱廷岳等一同出席新校舍啟用典禮，徐耀昌在致詞時表示，前段時間學測放榜，有人提出其它縣市的成績比苗栗好，但他認為，經營校務除了功課成績以外，體能訓練也是很重要的項目，像苗栗大倫國中剛拿下全國冠軍，其它縣市學校有嗎？

教育處也表示，為了讓全縣學子能在安全的環境中學習，縣府全力向教育部爭取校舍耐震評故估及補強計畫，今年共獲2億6千多萬元經費，對照南國小等34校51棟校舍進行補強；另外又爭取4億4千多萬元經費，將對象鼻國小、西湖國小、頭份國小、頭屋國小、成功國小、文山國小、僑成國小活動中心等舊校舍拆除重建，提供苗栗縣學子優良的學習環境。

(中時 )