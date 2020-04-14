周麗青積極與社福單位、政府機構、學校社團、救國團等合辦手作課程。（吳江泉攝）

曾經是知名藥廠業務的周麗青，秉持天然、無化學添加的理念，隨著經驗累積，她手工皂的製作技術愈趨成熟，為發展更多樣產品，她向勞動部高屏澎東分署申請微型創業鳳凰貸款，運用微創資金發展出擴香石、手工蠟燭等多種產品，除販賣產品，還教學手作「皂」福更多人。

周麗青說，因工作壓力加上自己有異位性皮膚炎，常常手腳發癢，雖然就醫有療效，但每次洗完澡皮膚仍會發癢，在一次偶然情況下，購買坊間知名手工皂，洗起來肌膚很舒適，也改善不少皮膚癢的狀況，因此決定自己學習製作手工皂使用。

她學習製作手工皂後，將成品先分送親友們使用，獲得大家不錯的迴響，因而決定創業販賣手工皂，同時申請勞動部微型創業鳳凰貸款，發展更多產品。由於她是獨力負擔家計的特定身分，不但獲得3年免息的協助，且透過微創課程充實創業及品牌行銷相關知識，落實自己的經營理念。

周麗青創業後，積極與社福單位、政府機構、學校社團、救國團等合辦手作課程，假日則時常參與文創市集，希望能透過與外部合作的機會推廣天然手作理念，讓更多人因純天然產品改善生活品質。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為協助民眾創業成功，降低創業風險，勞動部的「微型創業鳳凰計畫」，以20歲至65歲女性朋友與設籍在離島的居民、45歲至65歲民眾為免費輔導創業對象，歡迎有創業意願的民眾撥打免付費專線0800-092-957，或上微型創業鳳凰官網http://beboss.wda.gov.tw 查詢。

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