新冠肺炎疫情肆虐全球，世界衛生組織（WHO）秘書長日前在記者會上，公開指控台灣對他發動種族歧視言論攻擊，引發台灣人不滿，資深主播張雅琴也在節目《雅琴看世界》中，用9分鐘全英文來譴責譚德塞的不實指控，而現在《雅琴看世界》一路紅到南美洲，阿根廷的電視媒體也引用了節目畫面，播送至全國，讓世界都聽見台灣的聲音。

根據《自由娛樂》報導，張雅琴於14日早上7點轉貼一張截圖，旅居阿根廷的台灣人將當地電視台引述《雅琴看世界》畫面拍下，並表示這個畫面在阿根廷最重要電視媒體之一播送，「引用《雅琴看世界》顯見對台灣媒體重視程度」。張雅琴得知消息後，相當感動，並直呼所有辛苦都值得了，也非常欣慰世界都能聽到台灣的聲音。

據《自由娛樂頻道》連繫經濟部駐西班牙外交官員得知，阿根廷該頻道當時正播送蔡英文總統對於譚德塞指控種族歧視論點，表達不滿並駁斥的新聞，而主播與外場記者連線時，棚內引用的畫面就是節目《雅琴看世界》。

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(中時電子報)