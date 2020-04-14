「站長公園」裡最顯目的是路旁的兩棵百年芒果夫妻樹。（劉秀芬攝）

呂宗龍退休後返鄉當「站長公園」園丁，細心栽培樹玫瑰。（劉秀芬攝）

前台鐵保安站站長呂宗龍在台南南化老家有兩棵百年芒果樹，10多年前他提供芒果樹所在地3分地做為社區公園，種植木玫瑰等花草美化環境，取名為「站長公園」，現在不僅是居民乘涼休憩的好地方，也是每年台南芒果季時旅遊熱點。

呂宗龍說，10多年前南化北平社區發展協會理事長呂共法推動社區營造，遊說他共襄盛舉，把百年芒果樹夫妻樹附近景觀整理一下，供鄉親及路過遊客觀賞。呂宗龍不僅提供土地供社區蓋涼亭，也陸續栽植多樣花木，尤其以上百棵的樹玫瑰別具特色。

67歲的呂宗龍在南化區北平里出生、長大，在一次學校旅行中對火車深深著迷，一心想進台鐵工作，畢業後幸運考進台鐵從基層做起，最後做到台南保安站長，3年前退休。當初建公園時想不到要取什麼名字，剛好他在當站長，所以就取名為「站長公園」。

「站長公園」裡最顯目的是路旁的兩棵百年芒果夫妻樹，是呂宗龍祖先在清道光年間種植，已有近兩百年歷史，不少當地居民常帶親友前來參觀。呂宗龍退休後幾乎天天到公園打掃，遇到遊客還熱心請他們到涼亭喝茶，介紹當地歷史地理環境。

「站長公園」裡的上百棵嫣紅奼紫樹玫瑰，則是呂宗龍的興趣，他也熱心向遊客說明如何嫁接，如何照顧。樹玫瑰以無刺薔薇為砧木，嫁接玫瑰後，照顧得當可茂盛如樹，一年四季都可開花，花團錦簇美不勝收，遊客看了嘖嘖稱奇。

呂宗龍說，孩提、求學時期是他的第一人生；就業、婚姻是第二人生；退休後是他的第三人生，奉獻給鄉里，希望把站長公園打造成觀光景點，結合附近的微風山谷藝術村，吸引遊客繞進來，發現偏鄉之美。

(中時 )