華航改名議題引發討論，台灣民眾黨立委賴香伶今表示，現在是凝聚內部共識的時機，建議交通部提出更名程序、作法等階段性規劃，現階段可以先從飛機外部塗裝著手，像是彩繪具台灣代表性的藍鵲、黑熊等動物，這是可以立即性處理的做法。

賴香伶表示，華航更名牽涉到外部的航權等問題，今天蘇院長提出飛機外觀增加代表台灣的標誌，想法滿好的，最好可以選用藍鵲、黑熊等代表性的動物或相關字樣，方便讓人可以清楚辨識大陸與台灣差異，這方面是可以優先研議處理。

至於民進黨團要求國民黨團表態，民眾黨團認為這是華航更名的時機，而且社會各界有高度共識，樂觀其成，先用象徵性代表台灣的人事物飛機塗裝，這是可以的做法。

此外，行政院長蘇貞昌今表示，已要求華航以後運送物資時，拿掉中華航空的標誌，民眾黨支持蘇院長展開「正名」的第一步，但過往陳水扁執政時期，已經有「正名」失敗前例，證實正名並非喊口號，而是牽涉航權、商標等複雜問題，請民進黨政府拿出正名決心，提出實際可行方案，不能總是口號治國，拖過就算了。

民眾黨發言人楊寶楨表示，台灣走出去，讓世界看見台灣，將華航改為以「台灣」為名，是多數國人的期盼，但華航改名涉及許多複雜的技術性問題，不只華航公司內部須先取得共識，後續航權、航線、時間帶都將重新協商，茲事體大。

(中時 )