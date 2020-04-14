為了協助台灣發展開放銀行生態系，政治大學金融科技中心今(14日)偕同安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)與環奧國際驗證公司(TCIC)，針對台灣開放銀行第二階段舉辦第三方服務業者合規標準的網路直播說明會，將目前研究成果釋出，政大期望建立銀行與TSP業者在開放銀行合作上的合規驗證標準，以持續推動台灣開放銀行更快速的發展。

政治大學金融科技中心主任王儷玲表示，從英國開放銀行的導入經驗看來，可以發現銀行在建立好相關的Open API基礎設施與資安標準之後，就可以快速連接多家第三方服務業者，達到銀行數位轉型和創新商業模式的建立。根據Innovate Finance的最新研究，英國通過監管進入開放銀行市場的業者已達204家，提供許多創新金融服務。2019年英國金融科技行業投資大幅增加38%，截至2019年10月為止，英國9大銀行和數十家非主流銀行都加入了開放銀行的串接，涵蓋了99％的英國金融市場，而已經體驗過Open Banking各種創新服務的消費者超過2百萬人，「這是英國銀行200年以來，不曾出現的金融創新速度。」

因此，台灣也必須先建立Open API基礎設施，並協助TSP業者合規參與開放銀行，此部分國內銀行業在去年底已不斷的積極投入開放銀行後建設的部屬。政大金融科技研究中心從去年10月開始，就積極與銀行公會和財金公司了解第二階段的相關技術與資安標準規範，並與十多家銀行討論，深入了解銀行端對於TSP業者的要求以及顧慮，同時間把這些顧慮納入輔導範圍與項目中，並協助輔導並媒合政大金融科技研究中心新創會員，以達到開放銀行第二階段合規的各項要求。

國外各國在開放銀行發展上，TSP業者除了需要滿足相關的資安規範如SCA、FAPI等要求外，在開放銀行生態圈中也有「介接一致性」(conformance)的驗證規範，讓銀行跟TSP業者在實際介接之前，有個一致性的驗證模式，如此可大幅度降低銀行與TSP業者在合作合規上困難度與成本，這部分台灣尚未有相關方案，也拉高了銀行與TSP業者合作的難度。政治大學王儷玲主任表示，在開放銀行第二階段，TSP業者必須先合規才能贏得銀行的信任；再來，銀行與TSP業者必須建立一套共同驗證機制以降低合作的門檻。政大金融科技研究中心在開放銀行的第二階段會持續擔任獨立第三方獨立單位角色，協助輔導TSP業者以有限的資源符合銀行的資安與法遵(compliance)要求，並協助TSP業者介接技術的合規(conformance)。

目前接受政大國際產學聯盟輔導的會員當中有許多TSP業者已在積極開發具有潛力的開放銀行創新服務情境，例如投入個人帳戶整合的CWMoney、麻布記帳；主打信用卡服務情境的愛承諾、安心保、Money101、iCard.AI；強調信評精準及交換的中華徵信所；電信與金融合作的遠傳電信；支付場景優化的台灣行動支付(台灣Pay)、橘子支付；針對身分認證結和協銷場景的鉅亨網YesID，以及提供對匿名貸款媒合方案的聰明貸款等。未來政大將與這些TSP業者在開放銀行的創新情境上，與銀行合作共同導入更多貼心的新服務。王儷玲主任表示，等台灣開放銀行在第二階段與第三階段都開放後，這些目前已投入開放銀行的銀行與TSP業者會成為台灣Open Banking的領航者，將為台灣提供許多有價值的金融創新服務。

(時報資訊)