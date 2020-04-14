田中鎮長洪麗娜想到，在垃圾車後斗裝設「交通安全凸面鏡」，讓民眾能夠先觀看對向車道有無來車，在過馬路，提升鄉親行的安全。

田中鎮長洪麗娜（右２）為了宣導交通，利用清運垃圾時間，跟在後方向民眾說明，希望民眾過馬路時，可以多加利用交通安全鏡

每到收運垃圾時間，街頭巷尾的婆媽聽到垃圾車聲響，總會急忙放下手邊工作，提著家中垃圾衝到路上，把垃圾丟到垃圾車內，但時常在過馬路返家時，被垃圾車擋住視線，穿越馬路遭迎面而來的汽機車擦撞，因此田中鎮長洪麗娜想到，在垃圾車後斗裝設「交通安全凸面鏡」，讓民眾能夠先觀看對向車道有無來車，在過馬路，提升鄉親行的安全。

田中鎮長洪麗娜說，時常看到民眾因一時疏忽，沒有注意後方來車，導致擦撞事件頻傳，因此就在想如何讓對向倒垃圾的民眾，有更安全的環境，才想到反射鏡的設置，讓民眾利用轉身離開前，抬頭觀看反射鏡，提升過馬路的安全。

田中鎮長洪麗娜為了宣導交通，利用清運垃圾時間，跟在後方向民眾說明，希望民眾過馬路時，可以多加利用交通安全鏡，就能安心的過馬路，另外也請清潔隊員，加強提醒民眾要注意安全。

田中鎮公所清潔隊長張家禎表示，鎮長為了民眾行的安全，指示進行訪價設計交通安全凸面鏡，材質選擇軟式鏡面，較不會因碰撞而變形，清晰度也不會受到影響，未來會陸續加裝在公所所有垃圾車上，讓民眾更有保障。

(中時 )