第50屆全國技能競賽中區分區賽23日將在勞動部勞動力發展署中彰投分署登場，作為地主隊的中彰投分署也派出191名菁英選手參賽。（盧金足攝）

戴著護目鏡專心操作著CNC車床的亭惠，今年才18歲，在一群男性選手中特別引人關注。（盧金足攝）

第50屆全國技能競賽中區分區賽23日將在勞動部勞動力發展署中彰投分署登場，作為地主隊的中彰投分署也派出191名菁英選手參賽，分署長林淑媛鼓勵選手們全力以赴，能在分區賽中拔得頭籌，前進全國賽，並表示分署會強化競賽期間各項防疫措施，讓所有選手能安心且放心地投入賽事。

林淑媛長表示，該分署台中訓練場具有完善的訓練機具設備，加上在經驗豐富的訓練師指導之下，歷屆參賽都獲得優異的成績，本次競賽共培訓191名選手投入綜合機械、資訊網路布建、機器人等36項職類競賽，所有選手們都把握倒數幾天的時間，從早到晚在訓練工場裡加強練習，期盼能一舉奪下金牌。

戴著護目鏡專心操作著CNC車床的亭惠，今年才18歲，在一群男性選手中特別引人關注，原本國中就讀美術班的她，考量到未來的就業發展，在爸爸的鼓勵之下轉換跑道選擇就讀機械科，亭惠從完全陌生的機械領域到能獨自完成工件，覺得很有成就感，逐漸產生濃厚的興趣，在班上一直保持著前三名的好成績，在高二時獲指導老師推薦來到中彰投分署進行培訓。

身為CNC車床職類少見的女性選手，亭惠坦言女生體型跟體力不比男生，所以在操作傳統車床時相較費力，手臂還常被噴出的鐵屑燙到起水泡，只好穿著長袖每天苦練超過8小時，希望能克服先天的不足，在比賽中脫穎而出。

林淑媛指出，競賽因受嚴重疫情影響，主辦單位依據中央流行疫情指揮中心相關指引訂定防疫應變計畫，除不對外開放參觀外，人員進場皆採實名登記制、選手採分流報到，避免群聚，維持室內100人以下，室外500以下規格進行比賽。

此外，並需配合量測體溫、手部消毒、全程配戴口罩及填寫「因應COVID-19(武漢肺炎)疫情健康聲明卡」，競賽場地除保持通風及環境整潔外，使用前後亦會進行消毒等防疫措施，維護參賽選手、裁判人員、工作人員等健康。

(中時 )