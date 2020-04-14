東興國小校長陳亭儒（右）、教學組長徐琬淳（左），展示全校師生烘焙的果乾作品。（巫靜婷攝）

東興國小學生親手烘果乾，果乾機傳出陣陣果香，令人垂涎三尺。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

東興國小校本課程教導孩子烘果乾，做中學幫助吸收科學知識。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

位在苗栗大湖馬那邦山上的東興國小，全校有9成的孩子來自農家，4月草莓收成屆末，學校本位課程教導孩子做果乾，提升產品價值，孩子們捧著親手烘的作品與家人分享，「做中學」不僅讓食品科學知識更容易吸收，這些果乾未來也將成為義賣的商品，替60周年校慶籌措經費。

東興國小教學組長徐琬淳，發揮食品科學專業背景，帶領全校師生烘焙泡茶用果乾，她指出，產季過後，許多農民會將賣相不佳、果粒較小的草莓，進行二級產品加工，延長銷售期限、增加收益，以往校本課程教導孩子做果醬，今年利用學校裡的烘乾機，讓全校師生體驗親手烘果乾的魅力。

學校向在地農家便宜購得草莓當原料，還有熱心家長贊助柑橘，徐琬淳說，孩子們洗草莓、去蒂頭游刃有餘，但不曾實際用刀的他們，要將果物完美切片可就考倒他們了，最後發揮實驗精神，終於拿捏出適合的厚薄度，烘乾12至14小時才得到滿意的作品，帶回去與家長、親友們分享。

6年級學生吳俊葳說，平常在家裡，家人都不會讓他碰刀，因此切草莓的步驟是他最開心的時候，盡量要切薄不然烘出來的口感會不好，另外包裝封口也要對準，否則會影響賣相；阿公收到果乾時看起來很開心，他說，這果乾適合泡茶加蜂蜜，累得時候喝還不錯。

東興國小校本課程教導孩子烘果乾，讓食品科學融入課程，還計畫義賣作品挹注校慶經費。（巫靜婷攝）

東興國小讓學生嘗試親手烘草莓、柑橘果乾，保留果物原始風味，可用於泡茶、泡水增添淡淡清香。（巫靜婷攝）

徐琬淳指出，6年級的自然課教到食品微生物及保存，內容提到食品內的水活性容易導致食品腐敗，降低食物水分可延長保存；真空包裝去除氧氣，食品不容易氧化而讓衛生物侵入，也是保存更久的方式之一，做果乾除了活用食品科學，學校也研擬義賣為校慶籌錢。

校長陳亭儒指出，今年正逢東興國小一甲子校慶，以往校本課程的作品會同步於校慶攤位亮相，不過因疫情關係，原訂5月3日的校慶活動確定延期，但礙於果乾有保存期限，近期將與老師們研議提前進行義賣。

(中時 )