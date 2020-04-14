全球企業積極因應此波疫情之外，也正重新思考布局，中科管理局也把握時機，更積極招商，不僅有單一窗口服務機制，配合防疫，更提供電話、網路及視訊輔導等多元方式，透過遠距招商力推二林園區具有資金運用、廠房配置擴充彈性等多項有利特點，有利廠商穩健營運及長期發展。

中科管理局局長許茂新表示，中科二林園區於2018年5月通過二階環評審查，目前可立即提供的建廠土地達133公頃，截至今年3月已核准和大、高鋒、永鉅、如陽、歐群等27家廠商，並有其相關產業供應鏈業者申請進駐中，投資金額已超過600億元，出租土地面積53.08公頃，核配率約40％，另有5家公司需地12.16公頃正在申請程序中。其中台灣唯一生產超過350噸的重型龍門加工機的指標大廠永鉅公司也已在去年11月動土，今年1～3月的新進廠商則有嘉昇機電、力興鍛壓及麗特絲等3家。

交通利便為產業發展之母，中科管理局大力推動二林園區周邊多項公共工程，為使園區聯外交通路網將更加便捷，在中科及相關機關全力協調下，中科已提前推動園區主要幹道60米道路西段工程，交通部積極推動的台76快速道路延伸線工程預計114年完工，屆時兩工程銜接後，可大幅縮短中彰投區域的運輸時間。

繼美中貿易戰之後，新冠肺炎也引發產業鏈重組，中科管理局熱推二林園區，許茂新特別指出，二林園區的土地租金在全國3個科學園區13個基地中是最低的，進駐二林的廠商可將更多資金運用於研發及製程設備的升級，對於廠商的投資效益非常有利。尤其園區面積較大，坵塊方整，選擇多，除廠房的設計及配置可充份發揮外，更可讓廠商在相對低負擔的條件下保留充裕的後期擴廠空間，更方便產業供應鏈攜手進駐，作整體的布局規劃，可說是永續經營事業布局的最佳選擇，目前已核配進駐二林東二區的如陽、歐群公司即是一例。

中科管理局為加強服務機能，迅速建置完成初期服務據點，保警隊將於4月20日正式進駐，第一期標準廠房以及園區從業人員宿舍等工程也都已同步規劃興建中，可為企業提供安全、便捷、完善的服務，希望成為企業分散風險、台商回流選擇投資的熱點。

(工商 )