勝昱公司違反重訊申報遭處違約金5萬元 15:302020/04/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（14）日表示，對勝昱科技公司（4304）違反重大訊息申報處違約金5萬元。 櫃買中心表示，勝昱科技公司之母公司國瑞開發建設股份有限公司自109年1月至3月間陸續發生存款不足之退票（部分退票後續已完成清償註記），及該公司與母公司簽訂及解除廠房工程合約，均未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前依規發布重大訊息及召開重大訊息說明記者會，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣5萬元。 (工商 ) #勝昱 #櫃買中心 #重大訊息 #申報 #違約金 也許您會感興趣 推薦閱讀 CRS申報作業上路 信託公會開班教戰 18:412020/04/10 財經 六角二轉換債、金利及合邦 4/13起預收款券 20:442020/04/10 財經 三主題業績發表會今起登場 04:102020/04/13 證券．權證 復華獲指數資格認可 04:102020/04/13 證券．權證 櫃買第4場業績發表會，太醫、緯軟、智基今登場 09:102020/04/13 財經 《店頭市場》六角二、金利、合邦 13日起預收款券 09:092020/04/13 財經 降低民眾負擔 財長：綜所稅申報全面延長至6月30日 10:462020/04/13 財經 史上頭一遭！報稅期限延長至6月底 04:102020/04/14 財經要聞 稅史首見 今年報稅延至6月30日 個人綜所稅部分 630萬人受惠 04:102020/04/14 生活新聞 昂寶-KY股票5/21停止交易及5/28終止櫃檯買賣 15:222020/04/14 財經 財經熱門新聞 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 台中「李方艾美酒店」宣布暫緩籌備、資遣員工 - 財經 - 工商 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 不要買黃金避險？5大理由點出驚人真相！ - 財經 美股崩跌沒完？投資人太樂觀 專家警告將迎來慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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