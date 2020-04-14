櫃買中心今（14）日表示，對勝昱科技公司（4304）違反重大訊息申報處違約金5萬元。

櫃買中心表示，勝昱科技公司之母公司國瑞開發建設股份有限公司自109年1月至3月間陸續發生存款不足之退票（部分退票後續已完成清償註記），及該公司與母公司簽訂及解除廠房工程合約，均未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前依規發布重大訊息及召開重大訊息說明記者會，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣5萬元。

(工商 )