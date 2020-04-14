大陸兩大網路企業騰訊、阿里巴巴積極發展區塊鏈，外媒統計，2019年區塊鏈專利申請數量上騰訊居首遙遙領先群雄，阿里則排行次席，而兩大巨頭的關聯企業排名也靠前，大陸企業申請數量冠全球。

The Block統計，2019年全球區塊鏈專利申請量約為5,800件。騰訊以718件高居榜首，阿里巴巴以479件居次席。值得注意的是，騰訊系的微眾銀行以269件居第3，阿里系的螞蟻金服以75件居第5，兩大網路巨頭軍隊區塊鏈展現濃厚興趣。

報導稱，在超過20項區塊鏈專利申請的公司裡，中國企業占比逾6成。在西方企業方面，申請數量最多的是沃爾瑪與IBM，以64件、52件分居第6、第7。

排行第3的則是瑞澤科技（Ruize Technology）。

不過The Block分析師Steven Zheng也強調，在2019年逾5,800件區塊鏈專利申請中，僅3％的專利獲得授權。

(工商 )