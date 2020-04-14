新冠肺炎來襲，全球口罩短缺，行政院長蘇貞昌在臉書表示，當世界各國都找不到口罩的時候，台灣人不但上網就買得到，口罩還可以分大人、小孩、小小孩的尺寸。

另外，針對粉紅色口罩問題，蘇揆也說，政府還要忙著說服大家，男孩子戴粉紅色口罩是沒關係的。他也說，台灣口罩充分是第一線防疫人員的努力，也是就算一輩子旅居國外的台灣人，遇到疫情，仍然希望回台灣的原因。

蘇揆表示，我們要繼續團結堅持防疫，繼續讓國人認同台灣、讓世界看到台灣，讓大家知道，台灣實在不一樣、台灣正在幫忙。

(中時 )