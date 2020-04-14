蘇揆自豪 台灣口罩還可挑尺寸 15:382020/04/14 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆宣導口罩尺寸顏色(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎來襲，全球口罩短缺，行政院長蘇貞昌在臉書表示，當世界各國都找不到口罩的時候，台灣人不但上網就買得到，口罩還可以分大人、小孩、小小孩的尺寸。 另外，針對粉紅色口罩問題，蘇揆也說，政府還要忙著說服大家，男孩子戴粉紅色口罩是沒關係的。他也說，台灣口罩充分是第一線防疫人員的努力，也是就算一輩子旅居國外的台灣人，遇到疫情，仍然希望回台灣的原因。 蘇揆表示，我們要繼續團結堅持防疫，繼續讓國人認同台灣、讓世界看到台灣，讓大家知道，台灣實在不一樣、台灣正在幫忙。 (中時 ) #藍口罩 #綠口罩 #粉紅色口罩 #蘇貞昌 #行政院 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢 05:582020/04/10 財經 ADI積極捐款助力全球對抗新冠肺炎疫情 09:122020/04/10 財經 蘇貞昌嗆譚德塞：不夠格在位置上 09:182020/04/10 政治 新冠肺炎新藥研發透曙光 中研院找到抑制病毒關鍵 11:342020/04/10 生活 陸新冠肺炎9日新增確診42例 死亡1人 17:122020/04/10 兩岸 立委發現7612萬口罩去向不明 蘇答不出 12:212020/04/10 政治 中華民國包括台澎金馬不只台灣 陳玉珍再戰蘇貞昌 12:232020/04/10 政治 陳玉珍嗆蘇貞昌 一起赴陸講中華民國 04:102020/04/11 政治要聞 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 政治熱門新聞 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 陸官媒為何警告民進黨？趙少康分析後大驚！ - 政治 新加坡總理夫人一語掀波！黃暐瀚吐7字 - 政治 罷韓藍營有內情？韓國瑜坦言：好幾個晚上都睡不好 - 政治 化被動為主動 韓營法律反制原因曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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