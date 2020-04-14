臉書靠北清大貼出一張網頁截圖，內容為一名交通大學教授正在教授工程數學的影片，但仔細一看影片出現的平台居然是全球知名成人網站，讓學生們在苦悶的疫情期間笑瘋，紛紛留言稱「找回學習的動力」、「醉心課業」，還有人開玩笑說：「遠距教學網站真優。」

新冠肺炎疫情讓全台多所大學改採遠距教學或分流上課，交通大學早在2月底就超前部署，超過300多門課採用拆班、同步或非同步遠距等多種教學模式。校方表示，目前大班課拆班分組，部分學生進教室、部分同步遠距，約2成的課採用此方法。部分採用同步遠距或是非同步遠距，甚至兩者混合。若是實驗課程或音樂課程，受限器材無法遠距教學，師生皆須佩戴口罩上課。

不過在疫情期間，有學生發現成人網站竟然出現交大工數課程影片，還被截圖貼上靠北清大，並戲稱「不愧是交大」，引起學生們瘋狂留言轉貼。不少人笑稱該網站是遠距教學平台的新選擇，甚至還有人開玩笑說「找回學習的動力」、讓人「醉心於課業」，成為另類遠端教學。

該影片為交大開放式課程，早在2013年就上網，並在去年底被貼上成人網站，目前該影片已下架，授課教授本人低調不願多談。交大副教務長陳永昇則表示不排除是學生惡作劇，將教師正常教學影片貼到成人網站，在疫情期間吸引大家注意。

(中時 )