馬來西亞爆發1名警察姦淫2名蒙古女郎事件，警方查出，這名狼警並非以3P方式性侵2女，而是在酒店開2個房間，分房分別性侵她們。

據馬來西亞《中國報》報導，這起案件發生在亞雪蘭莪州的八打靈再也市，4月10日，2名蒙古女郎共乘電召車外出，遭警方攔查，被以違反行動管制令為由，威脅要押回警局。然而狼警覬覦她們的美色，將兩人載往警局對面的酒店性侵。

警方調查發現，該名渣警並非以3P方式進行性侵，而是開了2個房間，在不同房間進行性侵。警方目前已查扣床單、被單及疑似沾有精液的紙巾，將進行DNA鑑定查出「精液主人」身分。

不過這起案件疑似另有隱情，2蒙古女聲稱遭到性侵和禁錮，但警方到場時發現，房們並未上鎖，且房卡在2女手上。

據了解，2女從中國飛往泰國，上個月再從泰國入境馬來西亞，其中一人護照過期，另一人則沒有合法證件。

(中時電子報)