三民路三段民宅施工擋土牆倒塌，工人遭活埋，消防隊出動機具搶救。（台中市消防局提供／台中馮惠宜傳真）

台中市三民路三段近一中商圈上午發生工安意外，一處民宅重建工程開挖地基時，鄰房擋土牆突然倒塌，造成55歲的工人當場遭活埋，現場搶救困難，消防救護人員搶救近兩個半小時，才把男子從瓦礫中救出，搶救過程中男子已失去意識，待救起時已無呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。

台中市消防局14日上午10時34分獲報，在北區三民路三段一處工地有工人遭擋土牆活埋，消防局即派遣中區、大誠、北屯分隊及第八大隊出動救災(護)車輛計9車35人，由第八大隊柯俊榕組長帶隊前往救援。

經了解此處為一私人透天厝重建工程，上午疑似開挖地基時，鄰牆擋土牆倒塌，壓到一名55歲工人，因地基剛開挖，工人深陷其中，幾乎將他活埋，消防救護人員出動油壓撐開器、氣動頂舉袋及圓鍬挖掘搶救超過2個半小時，將他救出時已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，意外發生原因警方以及台中市勞工局已介入調查。

(中時 )