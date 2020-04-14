在遇到英國議會強烈反彈後，大陸投資者被迫放棄了控制英國一家高科技公司的計劃。倫敦證交所的上市公司Imagination Technologies一直為蘋果手機供應晶片，2017年被有大陸背景的私募基金收購。

該公司本來計劃在週一（4月6日）召開的董事會議上要決定允許大陸空降4個董事進入董事會，讓大陸取得對該公司的控制權。但由於英國議會議員要求政府部長干預，董事會議被取消 。

2017年在開曼群島群島註冊的私募基金凱橋（Canyon Bridge）收購了Imagination5.5億英鎊的股份。凱橋基金背後的投資方是大陸國有投資基金國新控股有限責任公司。當時就有人擔心這筆交易讓大陸人取得了過多的控制權。

《衛報》報道說，議會下院外交委員會主席圖根哈特（Thomas Tugendhat）致信該晶片公司的負責人，要求瞭解2017年大陸資金購入該公司時作出何種保證，並且質問他們是否清楚大陸有把該公司及其專利轉移到海外的計劃。

晶片公司Imagination的總裁布萊克（Ron Black）本周初已經辭職。布萊克抱怨大陸投資方國新控股並沒有堅守當初的承諾，即不改變被動投資者的身份。雖然大陸投資者一直保證Imagination會繼續留在英國，但英國許多報道都說國新基金希望把Imagination及其尖端的知識產權向大陸轉移。

英國晶片製造商Imagination創立於1985年，該公司製造智慧手機和無線擴音器的晶片，被媒體報道說成英國工業皇冠上的珍珠。

(中時電子報)