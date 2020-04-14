由李方酒店管理集團攜手萬豪國際集團（Marriott International）旗下的頂級酒店品牌、砸下逾80億重金打造的台中「李方艾美酒店」，原定今年9月開幕，但受到疫情衝擊，今（14）日驚傳將暫緩籌備作業，20多位員工將工作至明（4/15）日後資遣，震驚台中飯店市場！

李方酒店管理集團剛剛發出聲明稿指出，新冠肺炎疫情重創全球經濟，餐飲旅宿業面臨前所未有的嚴峻考驗。集團旗下的皇家季節酒店台北經典館響應政府的防疫隔離政策，經觀光傳播局、衛生局及防疫旅館醫護輔導團等相關單位指導，已正式成為防疫旅館，提供近46間客房讓居家檢疫者自費入住。

目前皇家季節酒店北投館、頭等艙飯店高雄站前館也積極申請加入防疫行列。其他各館亦抱持開放的態度，配合市府政策做轉型準備。

此外，「高雄中央公園英迪格酒店」維持正常營運，住房及餐飲服務不間斷。為提升客房業績，增加國旅旅客入住，目前與易遊網、高鐵假期等平台合作，推出主題式旅遊，成果顯著；餐飲則主攻本地客源，增加全自助餐優惠活動，另也為了企業客戶、家庭用餐新增外帶外送組合，尤其以貨櫃造型、貨輪造型的餐盒銷售熱烈。

至於籌備多時的「台中李方艾美酒店」，因受新冠肺炎疫情的衝擊，宣布暫緩籌備作業並進行人事精簡，後續將視疫情發展狀況再行評估。

李方艾美酒店是李方酒店管理集團旗下的一棟飯店大樓，為台中市第三高摩天大樓，位於台中火車站左前方。李方酒店管理集團加盟萬豪國際集團（Marriott International）旗下的頂級酒店品牌-艾美酒店，將李方艾美酒店規劃成228間客房及7個餐飲空間、大型宴會廳、健身房、會議廳等。

在籌備期間波折不斷的李方艾美酒店，開幕日期從2017年一再延期，終於在去年12月取得台中市政府核發的一般旅館營業執照，原定2020年9月開幕，怎奈碰上史上最慘重的新冠肺炎疫情衝擊，被迫暫停籌備作業。

(工商 )