台中市環保局長吳志超今日進行「因應新冠肺炎防疫作為」環境防疫專案報告。（盧金足攝）

台中市府嚴密落實防疫工作，除組成應變小組、加強防護措施，更積極針對全市環境、提供居家檢疫或隔離民眾到府收運垃圾服務。市長盧秀燕表示，市府防疫持續加嚴加密，感謝全市清潔同仁努力，一起守護台中。

盧秀燕表示，環保局工作繁重，除收取全市的家戶垃圾，還有城市公共區域的清潔、環境保護等作業，另提供居家檢疫或隔離民眾垃圾收運服務，先前燈會期間更落實展區消毒，清明連假前也消毒多處公共區域，感謝環保局同仁辛勞，期勉持續為台中安全把關，提供市民安全乾淨的生活環境。

環保局長吳志超今日進行「因應新冠肺炎防疫作為」環境防疫專案報告，市府處理廢棄物收運、督導社區汙水收集處理措施、消毒公共環境等。2月中旬完成1010輛計程車、127輛學校校車、464所學校公共區域消毒工作，清明連假前，更針對全市227處公共區域加強消毒工作，落實防疫清潔，讓民眾安心出門。

至於居家檢疫或隔離民眾到府清運垃圾服務，自3月9日起至4月8日止，市府受理134戶，共219位居家隔離或檢疫民眾申請，協助收運754公斤垃圾。將印製宣傳單、採購防疫垃圾袋、製作宣導圖卡放置關護包，供居家檢疫或隔離民眾了解垃圾處理方式。

吳志超強調，依《室內空氣品質管理法》，市府對交通場所、KTV、健身房等場域，稽查空間通風、廢棄物處理情形，訂定稽查人員出勤SOP、臨櫃證書網路線上化，及30人以上會議視訊辦理等防疫措施，將持續加強人員管控、個人清潔衛生、定期環境消毒、衛教宣導及防疫觀念等防疫措施。

(中時 )