新竹市政府14日成立「新竹市聯合紓困服務中心」，即日起針對減班、失業勞工、服務業業主、夜市攤商、企業等5大對象提供跨局處紓困補助與貸款協助，此是繼企業便利貸之後，竹市再針對新冠肺炎疫情影響的紓困第2箭，今天首日半天就受理了4件申請。

「新竹市聯合紓困服務中心」是由市府產發處、勞工處、城銷處及稅務局共同提供服務，內容包括減班與失業勞工的薪資及受訓補貼、子女就學補助。

另，針對服務業雇主的發薪補助、水電減免；公司團體的職安衛生設備補助添購，甚至夜市攤商的快速融資與利息補貼等。

此外，還有各行各業的水電費減收、緩繳稅款、旅行業停止出入團補助、營運及振興貸款、利息補貼等不同層面的協助方案，都可透過此單一窗口得到所需的資訊。

市府表示，紓困服務中心目前已蒐集經濟部、勞動部、觀光局、交通部、公用事業單位所提出的各項振興紓困措施資訊，提供民眾統一諮詢服務，希望承擔起地方與中央轉接的橋梁，並透過專人服務、專線洽詢功能，提供諸如企業融資、利息延繳補貼、水電減免或技術轉型等問題諮詢。

另，服務中心也會依據企業與民眾個案的需要，協助轉介其他相關局處主動回應處理。

市長林智堅指出，新竹市聯合紓困服務中心有兩大特色，包括是全台第1個由地方政府成立的實體聯合服務中心；另，它可整合中央加地方及市府跨局處所提出的紓困措施，讓有需要的企業與民眾可以透過單一窗口，1站搞定所有的諮詢與補貼紓困服務。

聯合紓困服務中心，地點位於市府中庭，服務時間為上班日上午8點30至下午5點，電話5216121分機634或撥打1999即可協助轉接。

(中時 )