紐約返台最毒班機檢驗結果 莊人祥：剩39人未採 15:432020/04/14 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3/30自紐約飛往台灣的最毒班機CI011，中央流行疫情指揮中心日前宣布該班機所有人員進行全面採檢，今公布最新檢驗結果，指揮中心發言人莊人祥說，扣除已確診的11人外，目前已對該班機其中301人進行採檢，除27人檢驗中外，其餘採檢者則為陰性，目前僅剩39人未採。 (中時 ) #班機 #毒班機 #檢驗結果 #莊人祥 #39人 也許您會感興趣 推薦閱讀 國內新增1死為埃及團成員 華航毒班機又添1確診 14:272020/04/10 生活 理財健診－實支實付 補足額度偏低缺口 04:102020/04/11 產業特刊 埃及團7旬翁亡 國內已6死 04:102020/04/11 生活新聞 Top5／「陸版林志玲」為罹癌父母賣性感 重病卻孤獨開刀 04:102020/04/11 娛樂新聞 猜猜我是誰？老套橫行 金門3個月詐騙案39件 09:582020/04/11 生活 WHO否認台曾警告 指揮中心：信中以隔離治療暗示人傳人可能性 09:402020/04/11 生活 德研究稱千萬感染者沒被發現 陳時中：疫情穩定後做社區抽樣 16:032020/04/11 生活 又一毒班機 上海來自俄羅斯一班機51人確診 10:052020/04/12 兩岸 女助理床戰人夫146次 被擺道吞39罪 14:362020/04/12 社會 案393有症狀登機 註記慢半拍 00:512020/04/14 生活新聞 生活熱門新聞 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 華航改名有啥好處？招牌價值嚇死人 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 口罩預購第5波明天開跑！ 這些民眾可以買 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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