3/30自紐約飛往台灣的最毒班機CI011，中央流行疫情指揮中心日前宣布該班機所有人員進行全面採檢，今公布最新檢驗結果，指揮中心發言人莊人祥說，扣除已確診的11人外，目前已對該班機其中301人進行採檢，除27人檢驗中外，其餘採檢者則為陰性，目前僅剩39人未採。

(中時 )