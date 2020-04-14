高市副市長葉匡時（左）應節目之邀，挑戰與火辣節目女助理拍婚紗。（柯宗緯攝）

高市副市長葉匡時（左）應節目之邀，挑戰與火辣節目女助理拍婚紗。（柯宗緯攝）

高市觀光局長邱俊龍也「撩落去」，與節目女助理拍婚紗。（柯宗緯攝）

「荒謬大師」沈玉琳網路招牌節目《謝謝琳來了》，今（14）日到高雄愛河取景，邀來高雄市副市長葉匡時及觀光局長邱俊龍，挑戰與火辣節目女助理一同拍婚紗，沈玉琳笑說「這是露水姻緣啦」，葉匡時聽聞瞪大眼睛，直喊「沒有水啦，我們是在光天化日之下」，惹得現場哄堂大笑。

葉匡時今天一身西裝筆挺，牽著身材火辣、露出傲人事業線的女助理現身，兩人在愛河新地標「愛之鯨」，挑戰拍婚紗。葉匡時笑說，心情很複雜，一方面回想自己30多年拍婚紗，今天竟然可以重溫舊夢，可惜身旁不是自己最心愛的太太。

沈玉琳則說，今天葉匡時要與女助理相處半天，「怕回去看到老婆會不習慣」，肯定葉「因公而忘私」，但今天拍半天，回去會被老婆罵3天。葉匡時接招回「可能要回去居家檢疫3天」，沈玉琳傳授回去就說「這是逢場作戲」而已。

葉匡時介紹環保裝置藝術「愛之鯨」是來自台灣夫妻所創立美國知名建築設計團隊「StudioKCA」，用塑膠廢棄物組裝而成，打造一座15公尺高，約七層樓，堪稱全世界最大的動物雕塑，花了不到2個月時間完成，矗立在愛河，希望喚起大家重視環保愛地球，該地也成為新興打卡景點，更是拍攝婚紗的最佳景點。

目前正值新冠肺炎疫情，高雄觀光客急遽下降。邱俊龍也推薦大家在安心旅遊，他指出，高市觀光局推出月月有精采，繼3月愛情月後，4月推軍事觀光月，高雄軍事發展從日據時代開始有很深的文化底蘊，串起鳳山、岡山、鼓山跟左營地區旅遊，包含軍事遺跡、眷村、美食，歡迎民眾前來旅遊。

(中時 )