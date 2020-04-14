中央流行疫情指揮中心表示，國內14日無新增確診病例，截至目前累計393例確診，分別為338例境外移入及55例本土病例，該消息傳出後，國人相當振奮！資深媒體人黃創夏則說0確診後反而有點緊張，因為「千萬不能因此鬆懈了」。

指揮官陳時中表示，經過長時間都有確診案例的煎熬，今天再度零確診，上次0確診已經是3月9日、3月8日兩天，暌違36天再度0確診，值得大家高興一下。不過陳時中也強調，疫情還沒過，不能放鬆警戒。

黃創夏則在臉書表示，今天「0」確診！反而有點緊張，千萬不能因此鬆懈了！網友也紛紛表示「大家努力！台灣加油」、「百尺竿頭，再接再厲，台灣總是能創造奇蹟，傲視全球」、「可以高興一下！但是不能鬆懈」、「真的，更緊張」、「世界上還沒達到疫情消失，還是要提高警覺」、「0是一個可怕的數字，在病毒沒有徹底消除的前提之下，0只是代表沒查到。戒慎恐懼，居家檢疫到目前為止是巨大的破口」、「不要因此鬆懈了，繼續守住啊」、「感謝指揮中心, 感謝醫護, 感謝檢疫人員」、「繼續保持」、「雖然只有爽一天 但真的太神」。

(中時電子報)