知名YouTuber阿滴日前募資，要於紐約時報刊登廣告，反擊WHO污衊台灣，不過內容不妥讓他公開道歉，更表示在國際關係專家協助下，已大幅度修改公開信，對此美女醫師黃宥嘉也指出，內容無法代表全台灣人意見，只是自爽而已。

黃宥嘉表示於紐約時報刊登廣告，花費肯定不容小覷，雖然原意是幫台灣發聲，但若只能代表出資人意見，不僅實質意義不大，甚至可能是自爽而已，況且現在疫情肆虐全球，有誰會特別關注台灣傳達何種訊息?與其這樣不如把錢花在刀口上，把費用省起來做公益更實際，此外更建議不要老是募款刊登廣告傳達訊息，要用實力證明自己，才能真正展現台灣的力量。

此外對於有些人以「拿到多少好處」來評斷價值，黃宥嘉直言不必要跟這種人糾纏，畢竟這種人天真到以為可以左右輿論，更不忘強調：「歷史上哪一次的革命，是被壓迫的弱者刊登廣告打敗強者的」。

(中時電子報)