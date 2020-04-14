屏東鳳梨啟動日本外銷，屏東縣長潘孟安（中）親自參與封櫃儀式，期盼首航櫃可帶來強大後續訂單。（林和生攝）

屏東鳳梨打開外銷通路，滿載果品將直接以海運方式送至日本。（林和生攝）

日本農產檢疫嚴格，每道程序都馬虎不得。（林和生攝）

受到全台新冠肺炎疫情延燒，多數產業彷彿被按下暫停鍵，也讓果農擔憂4月鳳梨盛產期、外銷恐會受阻，所幸一年多前與日本大型連鎖超市SEIYU「西友」洽談合作，如今傳來捷報，14日正式啟動封櫃儀式，約1周後就能在日本300多家超市，品嘗來自屏東的好味道。

根據統計，台灣鳳梨去年外銷5萬1476公噸，其中出口大陸約占總量97％，在受到疫情影響，對岸傳統市場及大型超商通路買氣都顯疲軟，屏東是全台重要產區之一，讓農民不免憂心。

屏東縣長潘孟安表示，農曆年前就持續關注疫情發展，也的確發現一到鳳梨盛產期可能會遇到的銷售問題，便試著接觸全球各國可能的農產買家，總算盼來好消息。從屏東出產的金鑽鳳梨，將直接進到SEIYU超市通路銷售，期盼首航櫃可帶來強大後續訂單，目標上看600公噸。

潘孟安手拿氣笛、聲響震天，如同船運航行時的鳴笛，象徵外銷鳳梨貨櫃首航正式啟動，他臉上始終掛著笑容，期盼為屏東農產再開新局。

「真的吃下一顆定心丸」，高樹銀獅農場理事主席洪銘聰坦言，過去日本鳳梨主要來自菲律賓及泰國，而日國出產的沖繩鳳梨則穩居高端市場首位，如今屏東鳳梨順利打進市場，相信高品質的果品一定能站穩一席之地。

洪銘聰表示，日本檢疫嚴格，必須從種植、採收便導入安全用藥的病蟲害防治手法，及採收時工序繁雜的切柄讓切口平整，都是為了後續鳳梨鮮果的保鮮延長及維持最佳品質，不過他拍胸脯保證，一切都沒問題，就待一周後的船運時間，屏東鳳梨將在日本大放光芒。

(中時 )