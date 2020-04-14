台南市東區東寧路一棟老舊公寓的地下蓄水池，被發現遭棄置瓶裝尿液、廚餘等物品，導致多名住戶喝水後出現上吐下瀉或手腳皮膚紅腫發癢等情形。住戶懷疑是2個月前剛退租的成功大學研究生所為，除向警方報案外，也將此事PO網譴。據查，被指控涉案的研究生，已坦承因懶得外出倒垃圾才將廢棄物丟進蓄水池，正與住戶洽談和解中。

有網友在《爆料公社》PO文，指近2個月陸續有房客發現大樓自來水有怪味道，甚至有房客反映曾出現上吐下瀉就醫，房東上樓檢查水塔並未發現異狀後，又到地下室打開蓄水池，竟發現蓄水池的水面漂浮著塑膠袋、衛生紙、菸蒂等垃圾，甚至還有多瓶瓶裝尿液、廚餘，水質更因被汙染呈現混濁的灰黃色。

經清查整棟樓的住戶後，發現2個月前有1名就讀成大的男性碩士研究生，因租約到期，被房東要求在退租前先將堆在地下室的垃圾清掉；不料，這名研究生竟直接將垃圾丟入蓄水池內。

此事PO上網後，研究生的惡劣行徑也引發網友熱議，批評「令人髮指」、「難以原諒」，甚至還有網友認為這此舉與謀殺沒兩樣。

據查，這名碩士生已出面與大樓住戶洽談和解及賠償事宜，但雙方還沒有談好。轄區台南市警一分局則表示，住戶已先打電話報案，但尚未正式提告。成大則回應說，此事已有住戶報警，屬司法事件，校方不介入。

(中時 )