針對新冠肺炎確診病例大多為境外移入，藍委賴士葆今天詢問，未來入境者能否全面集中檢疫？ 衛福部次長何啟功說，現在針對有症狀者集中檢疫，若所有入境者全都集中檢疫，檢疫所「2天」就飽和了。

賴士葆上午詢問，台灣確診案例有393例，其中境外移入有338例，約佔86％，本土為55例，呼籲政府應針對所有入境者全面集中檢疫管制，等隔離14天，篩檢陰性後再回家。

衛福部次長何啟功說，指揮中心其實有研議過這個方案，境外移入佔比高，表示邊境篩檢案例應較多，國內本土社區風險低，不過根據4月3日至13日8803人入境數據，針對432人有症狀者集中檢疫，其中10人測出陽性確診，其餘8371無症狀者採居家檢疫，只有1位出現陽性，「目前看狀況，該嚴則嚴」。

何啟功說，現在搭乘類包機返國者須集中檢疫，每天約有1千人入境台灣，若要集中檢疫隔離14天，檢疫所可能2天就飽和了。行政院長蘇貞昌也附和，檢疫所將凍未條，不用2天可能就額滿。

另外，賴士葆追問，《NATURE》醫學雜誌指出，沒有篩選機制恐低估確診人數，台灣有無可能成為「快篩國家隊」。何啟功說，冷泉港等生技公司已投入新冠肺炎快篩，國內也正在開發快篩，「但準確率不能僅兩成，要達到標準才能上線」。

賴士葆再問，口罩寄送給旅居國外的家人，只能一對一寄送，假設夫妻結婚後育有兩個小孩，但後來離婚，只剩一個人可寄送口罩，到底要看DNA還是看法律？蘇貞昌回答，盡量讓他們寄送。

(中時 )