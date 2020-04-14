李玟曬火辣自拍。(圖／翻攝自IG)
李玟曬火辣自拍。(圖／翻攝自IG)

45歲李玟（Coco）保養得宜，多年來維持凹凸有緻的曲線，完全看不出歲月的痕跡，近日她曬出火辣美照，更是引起網友暴動，直呼快噴鼻血了。

李玟曬出2張自拍，只見她穿著火辣比基尼，大秀健康古銅膚色，更令人驚豔的是，雖然只拍到上半身，不過傲人酥胸仍溢出見客，性感十足，雖然已經45歲，但身材依然保養得宜，令人稱羨，網友紛紛留言大讚「會不會太性感了」、「太美了，噴鼻血」、「永遠的女神」。

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(中時電子報)

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