一年一度的母親節即將來臨，雖然處於防疫期間，但還是別忘記慰勞母親的辛勞，獻上美味蛋糕讓媽媽暫時忘卻煩憂，最能表現子女心意！痞客邦特別規劃「蛋糕嘉年華」線上活動，邀請部落客們擔任「覓蜜客」，票選出十大夢幻推薦，並協助大家線上挑選預購，讓民眾零接觸、零負擔，安心歡度母親節。

蛋糕嘉年華，參與的廠商總共提供超過一百款的蛋糕讓部落客品嚐，涵括了各式各樣的口味，包含了巧克力、草莓、芋頭、抹茶、起司乳酪、檸檬、千層等，甚至還有大人口味的微醺酒類。經過了3個小時的試吃體驗，部落客也選出了十大推薦夢幻蛋糕。

本次活動不但彙整了2020年推出的34款新品，加上老店新秀的經典招牌，總共超過100款一次呈現，搭配部落客細心撰寫的體驗文，消費者彷彿身歷其境，在家就能輕易選購最適合媽媽喜好的蛋糕，讓大家防疫期間既能遵守規定，也能度過一個不打折的溫馨安心母親節。

痞客邦部落客票選出2020十大夢幻蛋糕推薦名單

(中時電子報)