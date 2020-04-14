因為新冠肺炎(COVID-19)疫情而催生的視訊會議風潮，讓 Zoom 這一款以視訊服務起家的服務爆紅，然而 Zoom 卻經不起被放大檢視，持續爆發資安疑慮，其中包含曾把資料傳至中國大陸伺服器。對此，Zoom 稍早前透過官方部落格宣布，將提供付費用戶自選數據中心伺服器的選擇，免除用戶對資安上的疑慮。

Zoom 透過官方部落格宣布，4 月 18 日起，付費用戶將擁有自選數據中心伺服器的權限。官方指出，他們全球的伺服器按照區域共分為八區，分別是美國、加拿大、歐洲、印度、澳洲、中國大陸、拉丁美洲、日本/香港。在 4 月 18 日之後，付費用戶將可用有兩種權限，包含選擇退出特定區域的數據中心，以及選擇加入特定地區的數據中心。除了這項特別提供給付費用戶的選項，Zoom 也特別點出凡是在中國大陸以外地區的免費用戶，絕不會使用中國大陸的數據中心來處理相關服務。

針對 Zoom 陸續爆發的資安疑慮，Zoom 已經透過官方部落格宣布，未來三個月內將會暫停更新產品，專注於修復資安相關問題，並且將針對如何避免「zoombombing」(未經邀請的使用者突然加入視訊會議、且發表色情內容或種族歧視言論的新興問題)提出解決方法。由上述官方資訊可以看出，讓付費用戶得以選擇避免使用中國大陸伺服器的作法，就是 Zoom 提出解決資安疑慮的方法其一。

針對曾在四月初傳出部分用戶的資料被傳送到中國大陸伺服器的新聞，先前 Zoom 曾表示是因為當時連續需求大增，才導致設定出現錯誤，並非是常態的情況。

由於 Zoom 陸續爆發的資安疑慮，先前行政院已通函各公務機關及特定非公務機關，不應使用具資通安全疑慮的產品，例如ZOOM；而教育部也依循規定禁止各級學校使用 Zoom 來進行遠距教學。中華電信也已經停售相關產品。此外包含 Space X、美國太空總署(NASA) 以及 Google 都已規定員工不能使用 Zoom。在形象已因多次爆發資安疑慮受到重挫的情況下，Zoom 想要逆轉戰局，恐怕不是簡單的事。

(中時電子報)