戴資穎今年下半年將穿新球衣比賽。（勝利體育提供／陳筱琳傳真）

2020世界羽球巡迴賽雖然停賽中，運動品牌VICTOR仍為台灣一姐戴資穎退出新款球衣，以小戴獨特的形象及精神為設計靈感，顏色使用也點綴最近很夯的粉色系，下半年恢復比賽後，小戴將以新款賽服重返賽場。

「這次的設計風格很有活力！」戴資穎見到新款專屬賽服後這麼說，她也十分期待實穿上場，第三代「 CROWN COLLECTION」延續不對稱圖樣的設計元素，以黑白為基底，俐落的線條與色塊切割，呼應小戴精準的判斷、果敢的出拍，而夏威夷藍、桃紅點綴的跳色拼接，更巧妙帶出她多元的球風和活潑性格。

2018年CROWN COLLECTION系列首度亮相廣獲好評，接著每年推出全新主題，產品從場上賽服延伸到場下的訓練及休閒服飾，設計突破傳統羽球服飾框架，打造不同運動潮流，重新定義大眾對於羽球產品的期待，全新CROWN COLLECTION 2020大賽款將於明天台灣搶先上市，系列休閒服飾則預定於5月亮相。

(中時 )