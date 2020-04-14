新冠肺炎肆虐，全球疫情嚴峻，在海內外擁有數十萬信眾的陽明山姜太公道場，訂於國曆六月二十日，舉辦祈福除瘟大法會，免費提供十萬盞七星光明燈，即日起開放全球人士報名點燈，祈求疫情早日平息，全球平安。

道場主席羅世新表示，台灣防疫工作世界一流，獲得國際社會一片讚揚，台灣人愛心更是不落人後，近日義大利神父呂若瑟為故鄉募款，一週便募得一億五千萬元；道場抱持人溺己溺的信念，舉辦祈福除瘟大法會，同時，免費提供十萬盞七星光明燈給全球各地信眾報名點燈。

羅世新指出，七星光明燈設計靈感來自於姜太公發明的八卦，蘊含孔明天燈的元素，有「上達天聽」，向眾神祈福之意。目前道場計畫將十萬盞七星光明燈掛於陽明山區七七四十九天。歡迎各界善心人士共襄公益。

未來緊鄰道場的七星山道家文化園區亦將規劃充滿宗教創意元素的七星光明燈海牆，並不定時舉辦別開生面的音樂會，園區內櫻花樹群環抱，仙氣繚繞，美不勝收，預料將成為陽明山熱門打卡景點。

(中時 )