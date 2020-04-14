南屯劉厝溪堤岸嚴重掏空，市議員朱暖英為民請命修護岸！（台中市議員朱暖英服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中知名南屯金城武樹，與鄰接的每畝稻田相互襯托，田間農作隨著四季更迭，展現不同節氣的地貌光景！因受到許多網路鄉民推薦，這個台灣西部少見的鄉間風光。市議員朱暖英說，臨近金城武樹田野地景的劉厝溪護堤，因年久失修崩壞，所幸目前劉厝溪的逕流沖刷，未造成瞬間擴大地景損害情況。

朱暖英指出，梅雨季節將至，農民非常擔憂，向她陳情；經會同水利局，歷經現場會勘3次，水利局也認為崩壞嚴重，有必要修復劉厝溪護堤，近日已開始動工，讓農民安心許多。

朱暖英說，以鵝卵石砌造的劉厝溪護堤，目前為延緩水道沖刷，暫時用塑膠帆布覆蓋，避免溪流持續掏空流域週遭農田的地基，只能暫時減緩損害範圍繼續擴大；現較讓人擔憂的是，接下來進入7、8月颱風季，當地農田地貌損害的後果。，水利局抓緊工程時間，預計5月完工，也讓南屯農友不用持續擔心。

朱暖英表示，經努力爭取下，去年11月份劉厝溪護堤的整修經費，終於有了著落且已動工整復，劉厝溪附近的農友也相當期待護堤工程能夠早日完成，以防範溢流的護堤成為日後潰堤的破口損害農地，甚至對週遭的風光景色，造成不必要的衝擊。

(中時 )