防疫期間學習不中斷！為協助勞工充實職業技能，培養第二專長，台中市勞工大學陸續開辦勞工在職進修課程，包括產業／職場專業語言課程、工業專業技術課程、數位資訊應用課程、管理課程、產業發展與技術升級課程等五大類，學費每小時只要50元，還有免學費的勞動權益保障課程，歡迎年滿15歲以上、設籍或工作地在台中市的在職勞工自由選讀。

勞工局長吳威志表示，108年度勞工大學共開辦逾100門課程及超過40場專題講座，受惠民眾近5000人。課程提供更多元的選擇，除專業知能進修課程外，也兼顧課程進階學習，Excel實務應用、精實管理主管核心能力、SolidWorks數位立體模型繪圖製作、手縫皮革等初階與進階課程，AutoCAD電腦輔助機械繪圖實務班，可讓勞工循序漸進從基礎加深至進階或實務課程；更結合新興科技，開設有關手機APP和網紅自媒體等相關應用課程，讓勞工將新工具運用於職場上，擴展新技能。

勞工局指出，新冠肺炎疫情期間，勞工大學除採取小班制教學，並依照勞動部及教育部發布的注意事項，開課前加強防疫通知與落實教師和學員的健康管理，開課期間也隨時留意中央疫情指揮中心的建議事項，備妥防疫用品並進行常態性消毒與環境清潔等措施，讓學員安心學習。

(中時 )