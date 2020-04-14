南鯤鯓代天府在內殿設置柵欄，讓信眾在戶外空間參拜。(莊曜聰攝)

西港慶安宮入廟參拜要戴口罩、量體溫。(莊曜聰攝)

新冠肺炎持續，寺廟也要拚防疫，台南市西港區慶安宮對入內參拜的民眾量體溫，也要求要戴口罩，15日就是媽祖聖誕，廟方也將祭拜規模縮小，並採用分批參拜；下個月就是五府千歲進香期，北門區南鯤鯓代天府也嚴陣以待，住宿、餐廳都停止開放，並勸導進香團縮小規模，且一定要登記，內殿也罕見以柵欄阻隔，信眾只能在開放的拜亭參拜。

西港慶安宮從上周起就實施入廟量體溫、戴口罩的措施，並保持適當的安全距離，擔任慶安宮總幹事的台南市議員方一峰表示，慶安宮有國定民俗「台灣第一香」，所以要做好防疫工作，帶頭示範，保護信眾的平安和健康。

方一峰說，因適逢媽祖聖誕，祝壽典禮從簡，僅由全體管理、監查委員、董事會、五主會、歷屆旗牌官、王船長、大副、二副參與，並分批參拜，5月的千歲爺聖誕，將取消96村鄉宮廟團拜，其餘研習活動、文、武陣之夜將視疫情變化調整，靜態展示照常展出。

北門南鯤鯓代天府有王爺總廟之稱，5月就進入五府千歲進香期，由大王爺李府千歲誕辰先登場，由於大王分靈廟宇眾多，往年假日期間都吸引數萬信眾湧入，但防疫優先，廟方也「勸退」不少進香團，並在內殿架起柵欄，民眾只能在戶外空間參拜。

學甲慈濟宮即日起實行「右進左出」的人流管制措施。（廟方提供／莊曜聰台南傳真）

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜指出，目前香客大樓已不提供住宿登記，餐廳也僅提供預訂便當，若有進香團前來都必須事先跟廟方登記，且勸導減少規模，包括陣頭、車隊，能免則免，「心誠神明就會感受得到」，由於廟埕廣大，無法管制動線，廟方也建議，只要前來參拜，都要戴上口罩以策安全。

另外包括學甲慈濟宮、關子嶺碧雲寺從即日起，開始進行「右進左出」的人流管制措施，要戴口罩才能入廟，並保持安全距離，也會進行總量管制，確保防疫無漏洞。

(中時 )