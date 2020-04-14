儘管新冠狀病毒疫情持續籠罩，但在財報季即將開鑼前，周二清晨美股期貨走高。

目前道瓊指數期貨上漲316點或1.36%，報23,625點；標普500指數期貨漲1.19%，那斯達克指數期貨漲1.47%，都為周二美股開盤走勢帶來好兆頭。

由摩根大通、富國銀行與嬌生打頭陣，美股財報季將在周二揭開序幕。第一批業績報告，將讓投資人初窺新冠肺炎疫情對企業造成的衝擊程度。

約翰·霍普金斯大學統計，截至周一為止，美國的新冠肺炎確診病例超過56萬人，在全球排名第一。死亡病例超過2萬2,800人。但紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）對當地疫情看法樂觀，稱紐約州住院人數似乎正接近高原期，相信「最壞的情況已經過去」。他並表示將推出與其他州聯手重啟經濟活動的計畫。美國總統川普則在記者會上表示，美國新冠肺炎新病例的增長已經持穩，清楚證明疫情緩解措施正在發揮作用。

(時報資訊)